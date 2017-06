Josh Peck rompe el silencio de por qué no invitó a Drake Bell a su boda

Al parecer los actores no eran tan cercanos como todos suponían

Luego de la polémica que causó el hecho de que Josh Peck no invitó a su amigo Drake Bell al evento donde contrajo matrimonio con la actriz Paige O’Brien, Bell lanzó varios tweets diciendo que le quedaba claro que su relación amistosa había acabado, pero se arrepintió y borró el mensaje.

Cuando la noticia tomó fuerza, internet se inundó de críticas en contra de Peck, pues junto con Bell, habían protagonizado una de las series juveniles más exitosas de sus tiempos, lo cual suponía que ellos eran inseparables.

Tras los comentarios en su contra, Josh rompió el silencio en torno a su decisión de no haber invitado a su compañero de la serie.

‘Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero… ¿está en casa probablemente? No lo sé’, respondió al ser cuestionado en entrevista con Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss.

Por otra parte, una fuente cercana al actor reveló a Us Weekly que, contrario a lo que sus fans creían, la relación entre los ‘hermanos’ de la pantalla chica no era cercana.

POR: Eduardo Bravo