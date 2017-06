Raúl de Molina habla del éxito de ‘El Gordo y la Flaca’: Hacemos un programa diferente

"Tratamos de divertirnos y hacemos las noticias serias también, y creo que por eso al público el gusta..."

Desde hace 18 años Raúl de Molina, junto a Lili Estefan, está al frente de ‘El Gordo y la Flaca’ todas las tardes por Univision. Si bien ha tenido sus bajas y altas, nunca han dejado de liderar el rating de las 4/3 PM Centro de la cadena.

En exclusiva hablamos con el querido ‘Gordito’, quien explica cómo tuvieron que ir cambiando, las redes sociales y por qué dice que el éxito del show es hacerlo diferente que el resto del mundo.

Pregunta: ¿Cuál es el secreto de ‘El Gordo y la Flaca’ para que tenga 18 años de éxito ininterrumpidos?

Raúl de Molina: Estamos haciendo el programa desde hace 18 años, es el único show que sigue con los dos presentadores… En ‘Despierta América’, en ‘Primer Impacto’ cambian a todo el mundo cada 4 o 5 años, nosotros seguimos haciendo el nuestro. Le agregamos cosas nuevas todos los años, pero creo que hacemos un programa diferente a todo el mundo, tratamos de divertirnos y hacemos las noticias serias también, y creo que por eso al público el gusta… Además somos iguales en persona que en televisión.

P: El público va cambiando constantemente, ¿cómo conquistan a los nuevos?

RDM: Por ejemplo, cuando vamos a hacer el programa a Los Angeles vienen las madres con los niños y sus hijos me reconocen de verme en televisión… Yo creo que hay que hacer cosas diferentes como son ahora las redes sociales. Yo fui uno de los primeros que comenzó a hacerlo, pero no se si eso se cambia a la televisión, porque la gente que te sigue en las redes sociales no son los mismos que te ven en tele. Si pones algo del show quizás no tiene los mismos ‘hits’ que si pones algo personal tuyo.

P: ¿Crees que es el fin de la televisión como la hemos conocido hasta ahora?

RDM: Yo creo que la televisión siempre va a seguir adelante, pero quizás no la van a ver de la misma manera… Mi hija, por ejemplo, no ve la televisión, lo ve en el iPad, pero ve los canales de televisión… Creo que esos son los cambios que tienen que haber. Un programa como ‘El Gordo y la Flaca’ es un programa que lo tienen que ver en vivo porque son noticias que pasan en el momento, pero mucha gente me dice “No yo lo grabo y lo veo a las 4 AM cuando me levanto”… La cosa es que uno tiene que ver qué está cambiando.

P: Tú sueles dar las mejores exclusivas o rompes con la noticias a través de las redes sociales…

RDM: Esta es la diferencia que hay ahora. Antes tú tenías que esperar que llegara la noticia… Mi esposa viene y me dice: “¿Viste que pasó esto? Lo dice en el periódico” y yo le contesto, ‘Milli eso pasó hace 3 días”… Es que ella era de las que leía el periódico, pero ahora es diferentes, es ‘instant gratification’… Pase lo que pase tú lo sabes en le momento. Y ahí es donde le afecta a la noticia, a la televisión, y eso es lo que daña a todo el mundo, no tienes que esperar, antes que salga en CNN ya lo tienes en tu teléfono.

P: ¿Cómo logran entonces captar al público?

RDM: Lo que trabaja en ‘El Gordo y la Flaca’ es que tratamos de hacer algo diferente. El día que Luis Miguel estuvo en la corte y que la jueza le preguntó dónde estaba su Rolls-Royce y él le dijo que no sabía, nosotros conseguimos un Rolls-Royce exacto al de Luis Miguel y lo metimos en el estudio, ¿quién más hace eso? Más nadie.