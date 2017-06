Si crees que Kim Kardashian tarda horas en embellecerse, estás en un error

Sus actividades diarias le impiden a esta celebridad pasar largas horas frente al espejo

En 2012, Kim Kardashian posteo una foto en Instagram que inspiró innumerables tutoriales de contouring. Si bien ella no fue la primera que adoptó la técnica que esculpe los rostros con bases oscuras e iluminador, Kardashian se convirtió en su principal promotora. Pero la noticia es que la famosa it girl ya no usa cientos de productos en su cara durante el día y que su rutina de maquillaje es mucho más simple de la que todos pensábamos.

En una entrevista con Elle, Kardashian reveló que tarda sólo cinco minutos en maquillarse. “Creo que crecí y me di cuenta de que no necesito tanto maquillaje, especialmente cuando estás apurada, si eres madre, o estás trabajando, o estás estudiando y no tienes tanto tiempo”, contó la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians”.

¿Cuál es su secreto para mantener su maquillaje al mínimo? “Me gusta el contouring y estar un poco iluminada, pero nada en exceso. Uso los iluminadores en barra y las difumino, a veces ni siquiera uso base. Hacen que mi piel parezca más despierta sin tener tanto maquillaje encima”, contó.