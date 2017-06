Video: Pareja tiene sexo en un bus como si nadie los viera

"Yo me paré para moverme y cuando miro abajo, veo a la mujer entre las rodillas del hombre”, dijo una testigo

Cada vez es más común ver videos filtrados en redes sobre actos sexuales en lugares públicos. Pero, ¿en un bus? La respuesta es sí.

El incidente fue grabado mientras la pareja viajaba por la autopista de Fife, en Escocia.

A la mujer se le ve de rodilla delante del hombre mientras le realiza sexo oral.

Como si no hubiese nadie en el vehículo, la pareja da rienda suelta a la pasión.

Fue una estudiante de 18 años quien, supuestamente grabó las imágenes.

“Todavía no me ha acabo de creer lo que vi”, dijo al medio británico The Sun.

“Yo me paré para moverme y cuando miro abajo, veo a la mujer entre las rodillas del hombre”, agregó la joven que dijo que al dúo parecía no importarle que alguien pudiera verlos.

Se desconoce si las autoridades intervinieron con los calenturientos.