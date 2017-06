El aparato de belleza que le provocó la muerte a la “reina del fitness” de Instagram

Parece inofensivo, pero puede ser mortal

Una bloguera francesa murió a causa de la explosión de un sifón de cocina con el que preparaba crema chantilly.

Rebecca Burger era muy conocida en el mundo del deporte y era popular en redes sociales, donde promocionaba sus fotos y videos.

Burger tenía más de 61,000 seguidores en Facebook y más de 196,000 en Instagram.

La bloguera de 33 años estaba preparando la crema con un sifón de cocina cuando la parte superior del aparato explotó, según informó la policía francesa.

Uno de los familiares de Burger escribió en la cuenta de Instagram de la joven que el sifón “explotó golpeando el pecho de Rebecca, causándole la muerte”.

La prensa francesa señaló que Burger murió de un paro cardíaco luego del incidente, aunque llegó a recibir atención médica.

La bloguera falleció en su casa en la localidad de Mulhouse, en el este de Francia.

Qué es un sifón de cocina

El familiar de Burger que escribió en su cuenta de Instagram advirtió a los lectores que no deben usar sifones de cocina, ya que “miles de aparatos con fallas siguen en circulación”.

Un sifón de cocina o sifón de espumas es un aparato que permite dar a cremas y otros preparados una consistencia de mousse o espuma.

El secreto está en inyectar gas a la mezcla, causando la emulsión de las partículas de grasa.

El sifón consiste en un recipiente de aluminio o acero inoxidable en el que se coloca la crema. La tapa o cabezal del recipiente lleva un tapón de rosca en que se coloca una cápsula de gas, óxido de nitrógeno, a alta presión.

Cuando se perfora la cápsula se libera el gas al recipiente que debe agitarse. La mezcla espumosa se vierte luego a través de diferentes tipos de boquillas.

Dientes y costillas quebradas

Un grupo de defensa del consumidor en Francia advirtió hace años sobre fallas en las cápsulas de gas que causan rupturas y escapes.

Los defectos causaron numerosas lesiones, desde dientes rotos a costillas quebradas y hasta la pérdida de un ojo, de acuerdo a “60 Millones”, una revista para consumidores.

La publicación afirma que los nuevos sifones producidos desde 2015 parecen ser seguros.

En 2013, un consumidor dijo a la radio francesa RTL que sufrió serias heridas debido a la explosión de un sifón de cocina. “Quedé con seis costillas quebradas y sufrí una fractura en el esternón”, afirmó.

“En el hospital me dijeron que si la explosión me hubiera golpeado en la zona del corazón me habría costado la vida”.

Aparatos defectuosos

Los informes sobre accidentes llevaron al Instituto Nacional del Consumo, un organismo público francés, a divulgar una advertencia.

Los accidentes han venido ocurriendo desde 2010 y pueden suceder en cualquier momento, incluso después de años de uso de estos aparatos, señaló el comunicado.

Al menos una de las compañías que fabrica los sifones retiró productos del mercado debido a fallas. Pero de los 160,000 sifones vendidos, sólo 25,000 fueron regresados, según el diario Le Parisien.

En el caso de los modelos defectuosos, la cabeza de plástico no puede soportar la presión ejercida en el cuerpo del recipiente por la presencia del gas, según informes.