Video: Youtuber invita a salir a su ex, pero lo que le hace es humillante

La chica esperaba una reconciliación, pero nada más lejos de la realidad

El youtuber mexicano Daniel Saavedra aceptó salir con su exnovia, pero solo con un propósito: darle una lección.

En un video en el canal, se ve el intercambio entre Saavedra y la chica, quien lo había despreciado antes porque se dedicaba a hacer grabaciones para YouTube.

“Cuando yo empecé a hacer videos, tenía una novia a la que no le gustaba. Me decía que era un tonto, un inmaduro y que mejor buscara un trabajo de verdad…con este pretexto me dejó”, relata el joven.

Sin embargo, según relata, cuando la chica se enteró que su canal ha llegado a los más de 100,000 suscriptores, su actitud cambió y empezó a buscarlo otra vez.

Seguidamente, comienza la venganza. Saavedra llega a buscar a su ex en un auto antiguo y se van a un café.

Es ahí donde el youtuber comienza a reprocharle que por interesada lo ha buscado.

“Tú como creees que me sentí cuando me terminaste…Si no estuviste conmigo desde un principio, tú crees que vas a estar conmigo ahora que tengo un carro, que tengo un chofer, ya que me ves bien vestido, así en traje y todo”.

“No me hagas eso”, es lo que alcanza a decir la chica.