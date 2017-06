Foto: El topless de Salma Hayek que enloqueció a sus seguidores

La mexicana subió la temperatura en Instagram al compartir una imagen en donde mostró sus encantos

Salma Hayek volvió a enloquecer a sus miles de seguidores al compartir una atrevida foto en su cuenta de Instagram.

La veracruzana posó mostrando su rostro en primer plano para enseñarles a sus fans cómo luce después de una fiesta, pero al fondo de la imagen, se puede apreciar su torneada figura sin nada de ropa de la cintura para arriba.

“When the party is over …. Cuando se acaba la fiesta…#night #fiesta #stolenmoment”, escribió la guapa actriz en la instantánea que de inmediato provocó cientos de piropos y miles de ‘me gusta’ por parte de sus seguidores.

When the party is over …. cuando se acaba la fiesta…#night #fiesta #stolenmoment A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jun 25, 2017 at 7:10am PDT

‘Te pareces a la sirena de la lotería, guapísima, Esto produce mi México querido, mujer tan hermosa, eres toda una joya hecha mujer!!!, Gracias salma por no hacerte rubia! Q viva la belleza natural’, fueron algunos de los comentarios para Hayek.

Salma es una de las actrices mexicanas más exitosas. Después de encarnar a Frida Kahlo, se consagró como una chica Hollywood. Por eso, las fotos que comparte en las redes sociales llaman la atención.