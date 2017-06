Restaurante pierde a 30 empleados tras visita de ICE

Los funcionarios de ICE entraron al lugar y entregaron una carta pidiendo la documentación de todos los empleados

El dueño de uno de los restaurantes más populares de Baltimore, asegura que 30 de sus trabajadores inmigrantes no volvieron a su trabajo luego que un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional entregara una carta exigiendo documentación del estatus migratorio de cada uno de ellos, reportó CBS news.

El incidente ocurrió el pasado 23 de junio durante las horas de servicio, lo cual sorprendió no solo a los trabajadores del restaurante sino a los clientes del Boathouse, nombre del conocido restaurante en el puerto de la ciudad.

“Parecen querer aterrorizar a las personas que están tratando de trabajar en el restaurante”, dijo Michelle Zhang, uno de los clientes del restaurante en entrevista con CBS News. “Esto no sólo es malo para el negocio, pero es malo para las familias de estas personas”.

El dueño del restaurante, Gene Singleton insiste en que su negocio estaba en conformidad con la ley de inmigración por lo cual no entiende la acción por parte de ICE.

Singleton publicó una carta detallando lo ocurrido:

“Ayer fue un día triste para nuestro restaurante de más de tres años. Vimos como 30 de nuestros compañeros de trabajo que operaban nuestra cocina y que apoyaban nuestro equipo de servicio dijeron adiós“.

Y añadió, “basados ​​en las prácticas actuales de nuestro gobierno que atacan a la comunidad hispana, incluso aquellos debidamente documentados y aquellos que no los tiene a todos temerosos de ser separados de sus familias, muchos de ellos padres con niños pequeños. Muchos se fueron a casa para hacer las maletas y marcharse”.

Hasta el momento ICE no ha confirmado ni negado ningún tipo de investigación sobre este restaurante en particular. Sin embargo las operaciones en la zona no son fuera de lo común.

Por su parte el propietario del restaurante lanzó un fondo para recaudar fondos para las familias de sus trabajadores que se vean obligados a regresar a sus países de origen.