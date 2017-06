Una conmemoración llena de compasión, amor y bondad

El 12 de junio, el Dí­a de Orlando Unido – Un Día de Amor y Bondad, nuestra comunidad se unió en conmemoración de la tragedia del Club Nocturno Pulse. Recordamos las 49 vidas inocentes que perdieron su vida, sus familias y amigos, los heridos y los que llevan las profundas cicatrices emocionales del sobreviviente.

En el Día de Orlando Unido, el Condado de Orange, la Ciudad de Orlando y la Alianza One Orlando observaron la conmemoración de un año de Pulse con compasión, amor y bondad. Esta conmemoración anual está dedicada a rendir honor a la memoria de las víctimas, apoyar a los sobrevivientes y reconocer la compasión que nuestra comunidad y el mundo mostraron durante el día más oscuro y más difícil de nuestra historia.

En los días posteriores a la tragedia de Pulse, el Centro de Historia Regional del Condado de Orange trabajó en el desarrollo de una respuesta inmediata, la cual luego se conocería formalmente como la iniciativa One Orlando Collection. El personal del Centro de Historia estuvo físicamente presente en muchos espacios públicos -incluyendo Lake Eola, Orlando Health y el Dr. Phillips Center for the Performing Arts– para fotografiar y preservar los artículos de tributo. Más de 5,000 artículos fueron incluidos en la colección.

El Centro de Historia Regional del Condado de Orange, dedicó cientos de horas cuidando de estos preciados recordatorios y tributos. La colección incluye cartas, arte y grandes demostraciones de condolencias, incluyendo las 49 cruces blancas de Orlando Health y el distintivo sofá IKEA que fue colocado en el monumento en la plaza Seneff del Centro Dr. Phillips.

Por medio de la Colección One Orlando, esperamos educar e inspirar a futuras generaciones para que esta tragedia nunca vuelva a repetirse. El Condado de Orange exhorta a todos los individuos alrededor del mundo, a ver estos conmovedores tributos en nuestro sitio web Keep the Pulse: www.OneOrlandoCollection.com.

A pesar de lo oscuro y devastador que fue el 12 de junio de 2016, mi espíritu sigue siendo elevado e inspirado por la fortaleza, unidad, compasión y amor que brotaron de todas partes de nuestra comunidad. Por siempre llevaré en mi corazón el recuerdo de las 49 almas perdidas y, cada año, observaré el 12 de junio como el Día de Orlando Unido.

Gracias por acompañarnos en el Día de Orlando Unido y por visitar nuestra Colección One Orlando.