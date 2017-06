Caminaba tres millas para llegar a su trabajo hasta que una sorpresa le cambió la vida

Prueba de que todavía hay mucha gente buena en este mundo

Cada día laboral, Justin Korva (20) debía caminar tres millas para llegar a su trabajo. Su sueldo no era suficiente para comprarse un auto. Pero, aún con las limitaciones de transporte, era fiel a sus labores en Taco Casa, en Rockwall, Texas.

El 21 de junio, Andy Mitchell, residente de la zona, vio a Korva mientras caminaba vestido con su uniforme rumbo al establecimiento. Ese día, las temperaturas sobrepasaban los 90 grados. Así que Mitchell ofreció llevarlo hasta el lugar. No solo esto, sino que se tomó una foto con el trabajador, en la que destacaba su compromiso y laboriosidad y la compartió en redes.

“Para toda esa gente que dice que quieren trabajar, pero no encuentran empleo o no tienen vehículo, todo lo que puedo decir es que no quieres lo suficiente”, escribió el residente.

La publicación motivó a otros vecinos a hacer su parte para cambiarle la vida a este empleado.

Samee Dowlatshahi, propietario de una pizzeria, colocó una caja de donaciones en su negocio y varias personas se motivaron a ayudar al hombre.

En menos de 48 horas, lograron recolectar, aproximadamente, $5,500 dólares, de acuerdo con medios locales.

A la iniciativa, también se unió el dueño de un concesionario Toyota. El esfuerzo se tradujo en la adquisición de un Camry del 2004 con seguro por un año, además de dos años de cambio de aceite y una tarjeta de $500 dólares para gasolina.

Mira la reacción de Korva al momento de recibir el auto: