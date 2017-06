Chiquis Rivera llega a las lágrimas tras estreno de ‘Mariposa de Barrio’ en Telemundo

ESTÁ NOCHE es el GRAN ESTRENO de la serie #MariposaDeBarrio 🦋 una serie basada en la vida de MI REINA @jennirivera! No les puedo contar como me sentí al ver el primer capítulo porque fueron tantas emociones, lágrimas de felicidad y tristeza, pero más que nada ORGULLO de decir que esa MUJER FUERTE, GUERRERA y CHINGONA es MI MADRE! 🙌🏻 Siento que les va encantar! Es una historia llena de ESPERANZA y PASIÓN. No se la pierdan esta noche por @telemundo 8pm/7c 🎉🎉👏🏻👏🏻

