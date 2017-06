El video en Instagram que Thalía, quizás, se arrepienta de haber compartido

Usuarios no han escatimado en críticas

Si hay algo que caracteriza a la cantante y actriz Thalía, es su cinturita.

A los 46 años, esa parte de su cuerpo sigue siendo uno de sus atractivos característicos.

Pero, desde este fin de semana, la percepción de decenas de fans cambió.

Thalía compartió un video en Instagram en el que se ve un rollito en su cintura y el estilo “avispa” no se sabe dónde fue a parar.

“Esta panzona! Qué tiene de malo que uno diga la verdad? Decir la verdad no es criticar, ya no tiene el cuerpo de antes y eso no está mal”, dijo una usuaria.

“Que gordita está mi thali pero igual está Hermosa”, la secundó otra.

Algunos cibernautas salieron de inmediato en defensa de la artista.

“Flaka o gorda…vieja o joven….thalia seguira siendo thalia…su carisma..talento..etc…es inigualable e inimitable…simplemente unica…y de belleza indiscutible…quien opine lo contrario que suba su foto haciendo lo mismo que ella y que se vea mejor…te reto…!!!”, escribió una seguidora.

“Tal vez nunca lo leas pero me encantaría tener dos hijos y tu edad y tener ese cuerpo sos hermosa y te admiro como persona y cantante”, opinó otra.