Fallece Michael Nyqvist, protagonista de la saga “Millennium”

El actor sueco falleció a los 56 años luego de una larga batalla contra un cáncer de pulmón

Michael Nyqvist, cuyo papel más resonante en cine fuera el de Mikael Blomkvist en la exitosa trilogía ‘Millennium’ – basada en la obra de Stieg Larsson -, murió el martes luego de batallar contra un cáncer de pulmón.

“La pasión de Michael era contagiosa para quienes lo conocían y lo amaban, su carisma era innegable“, expresó su representante en un comunicado al portal Daily News.

Por fuera del universo ‘Millennium, Nyqvist también se destacó en los largometrajes suecos ‘Together’ del director Lukas Moodysson y ‘As It Is in Heaven’, de Kay Pollak, éste último nominado al Oscar en la categoría extranjera.

El actor, quien tenía 56 años, también formó parte de films dentro del circuito hollywoodense como “Mission Impossible: Ghost Protocol (Misión Imposible: Protocolo fantasma)” (2012) y “John Wick” (2014), donde interpretó a los villanos.

Nyqvist estaba casado con Catharina Ehrnrooth y tenía dos hijos.