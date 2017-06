Pacquiao es contundente: La pelea Mayweather vs. McGregor será mala y aburrida

El filipino afirmó que el irlandés no tiene oportunidad alguna contra 'Money'

Hace dos años, Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. protagonizaron un evento boxístico tremendamente lucrativo que consiguió 4.6 millones de televidentes en Pay-per-view.

Hoy ‘Money‘ y Conor McGregor buscan romper ese récord cuando se enfrenten el próximo 26 de agosto, sin embargo muchos son los que no confían ni en el espectáculo que puedan brindar ambos atletas, ni en los números que pueda llegar a alcanzar ese ‘circo‘ como otros lo han descrito.

Manny Pacquiao afirma que independientemente de la expectativa y lo que puedan llegar a generar, la pelea va a ser mala. “McGregor no tiene oportunidad alguna en esta pelea. De hecho podría ser muy aburrida. No hay forma de que pueda siquiera colocarle un golpe importante a Mayweather pues no tiene experiencia pugilística“.

¿Estas de acuerdo con ‘PacMan‘?