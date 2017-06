Antes de cantar bolas y strikes, este umpire de Grandes Ligas le salvó la vida a una mujer

A pesar de que hizo algo realmente bueno John Tumpane no se considera un héroe. La MLB no pensó igual y lo reconoció este jueves en PNC Park ¡Mira el video!

Antes de impartir justicia en el juego de ayer miércoles entre los Piratas de Pittsburgh y los Rays de Tampa Bay en el PNC Park el umpire de home John Tumpane hizo algo de lo que no todos nos podemos preciar en un día ‘normal’: ¡Salvó una vida!

A eso de las tres de la tarde Tumpane se encontraba caminando por el Puente Roberto Clemente cuando se percató que una mujer cruzaba al otro lado de la estructura del mismo para –según ella- ver mejor el Río Allegheny. Por puro instinto Tumpane la sujetó fuertemente del brazo mientras le decía “No quiere hacer esto. Mejor vamos a comer algo y hablemos”. La mujer le pidió que la soltara en repetidas ocasiones, pero para ese momento ya otras dos personas le apoyaban en el difícil trance, mientras el umpire pedía a gritos que alguien llamara al 911.

Minutos después la policía de Pittsburgh llegó para controlar la situación, al tiempo de que Tumpane y los otros dos hombres ponían a salvo a la mujer, que de no ser por él hubiera caído al río.

Tumpane recordó en entrevista con la prensa que durante la preocupante situación la mujer le gritó “Tú me vas a olvidar mañana”, a lo que él respondió “Yo nunca te voy a olvidar. Te lo prometo”. Y concluyó que no la va a olvidar porque no todos los días se salva una vida y que definitivamente ella estaba mejor de este lado, que del otro donde se puso en peligro. Además dijo enfático ‘No soy un héroe‘”.

Your browser does not support iframes.