Hugo Sánchez se le va a la yugular a Juan Carlos Osorio

El exfutbolista vuelve a arremeter contra el sistema de rotaciones de la selección mexicana

Fiel al estilo que lo caracteriza, el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez volvió a criticar el sistema de rotaciones de Juan Carlos Osorio y aseguró que no le ve mucho futuro al frente de la selección mexicana.

En entrevista para Marca Claro, Sánchez Márquez le dijo a Osorio que es momento en el que tiene que demostrar que merece ir al Mundial, que se llevará a cabo en Rusia el próximo año.

“Osorio, aunque tengas las amígdalas muy inflamadas, es el mejor momento para que demuestres que mereces estar hasta el Mundial”, dijo el pentapichichi.

“La rotación no es bueno como un sistema, estamos a poco tiempo de un Mundial y si sigue Osorio, porque dudo que continúe, no por los resultados sino porque no tenemos la confianza de que hay una forma de jugar definida de cara al Mundial”, insistió el también exjugador del Real Madrid.