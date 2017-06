Ensalada de Marihuana: la migra descubre dos toneladas de la yerba

Cuando se trata de contrabandear drogas en la frontera de México con Estados Unidos se ha visto de todo, sin embargo esta ha sido la forma más natural y saludable en la que se ha tratado de meter droga a nuestro país en los últimos meses.

Agentes de la patrulla fronteriza incautaron cerca de dos toneladas de marihuana tras el descubrimiento de 5.754 paquetes de la yerba oculta en un cargamento de lechuga, de acuerdo con sus funcionarios.

Un perro entrenado para detectar todo tipo de substancias encontró las drogas después de que un oficial envió al camión cargado de lechuga a una inspección secundaria en el Puente Solidaridad Internacional Lardo-Colombia. Este corredor fronterizo cruza el Rio Bravo entre EEUU y México.

Los funcionarios estiman que las 3,707 libras de marihuana recuperadas tienen un valor en mercado clandestino de aproximadamente $741,200 dólares.

Funky salad: #CBP officers at Colombia-Solidarity Bridge seize nearly two tons of marijuana in lettuce shipment. https://t.co/utM81MCGtM pic.twitter.com/1k65sTQvW8

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) June 29, 2017