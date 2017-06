Estos son los nuevos perseguidos de la política migratoria de Trump

El gobierno criminalizará a padres que paguen por el ingreso ilegal de sus hijos al país

La administración Trump planea poner tras las rejas a padres y otros familiares que hayan pagado para traer a sus hijos o familiares ilegalmente a los Estados Unidos.

La iniciativa pretende desmantelar las operaciones de tráfico de personas, incluyendo la identificación y detención de los patrocinadores que hayan pagado a los coyotes u otros traficantes para cruzar a sus familiares a través de la frontera con Estados Unidos, confirmaron funcionarios de ICE.

“ICE tiene como objetivo interrumpir y desmantelar las vías ilícitas utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales y facilitadores de tráfico de personas “, dijo Sarah Rodríguez, portavoz de ICE en entrevista con AP.

“Los patrocinadores que han puesto a los niños en peligro al confiarlos a organizaciones criminales violentas tendrán que rendir cuentas” añadió Rodríguez.

Durante el gobierno de Barack Obama se permitía que los niños que llegaban al país sin compañía, provenientes principalmente de Centro América, fueran puesto bajo el cuidado de sus patrocinadores hasta que se decidiera su caso migratorio. En la mayoría de los casos estos eran sus familiares.

En lo que presenta un nuevo recrudecimiento de la política migratoria de Donald Trump, los niños cuyos patrocinadores sean arrestados serán colocados con otro familiar o tutor verificado, o bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados, la agencia federal que tiene la custodia de los menores no acompañados, aseguró la portavoz de ICE.

“Arrestar a quienes patrocinan a los niños no acompañados durante sus procedimientos de inmigración, a menudo sus padres, es inimaginablemente cruel”, dijo a AP, Wendy Young, presidente Kids In Need of Defense (KIND), organización sin ánimo de lucro que presta asistencia legal a niños no acompañados que llegan ilegalmente a EEUU.