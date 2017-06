La boda de Messi: los cracks del Barcelona ya están en Rosario

Estrellas del fútbol llegan en vuelos privados a Argentina, para asistir este viernes al enlace matrimonial de "La Pulga" con Antonela Roccuzzo

Rosario está revolucionada por estas horas por el casamiento de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, que se celebrará este viernes. Vuelos privados y estrellas del fútbol se conjugan para darle a la ciudad una jornada atípica en la que Leo festeja junto a sus amigos de toda la vida y aquellos que conoció en tantos años jugando a la pelota.

De sus compañeros y ex en Barcelona, ya se los vio por Rosario a Sergio Busquets, Xavi Hernández, Cesc Fabregas, Luis Suárez, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Samuel Eto´o, el ex arquero Pinto. Aún se aguardaba por Piqué, junto a Shakira, y Neymar. De la selección, ya están en Rosario Sergio Agüero, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, el Patón Guzmán y Ever Banega, y se aguarda por Javier Mascherano y Pipita Higuaín, entre otros.

La última foto de soltera

Festejando el ultimo dia de soltera!! @antoroccuzzo88 @daniellasemaan A post shared by Sofi (@sofibalbi) on Jun 29, 2017 at 6:42pm PDT

Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez, publicó anoche en su cuenta de Instagram una foto junto a Antonela Roccuzzo y Daniella Seemann, la mujer de Cesc Fabregas. “Festejando el último día de soltera”, escribió la uruguaya, quien es socia de Antonela en un local de ropa en Barcelona.

Puyol está listo

Un asado con Leo

Se juntó la banda! #LaBanda #Amistad #PaSiempre A post shared by Pinto "Wahin" (@13pinto) on Jun 29, 2017 at 12:27pm PDT

José Pinto, ex arquero de Barcelona y muy cercano a Messi, compartió en su cuenta de Instagram una foto de ayer durante el asado que compartió con Leo, Gabriel Milito y Pepe Costa, manager de Barcelona.

Un partido de pádel en Rosario

Tras llegar ayer, Puyol, Xavi, Busquets y Jordi Alba jugaron un partido de pádel.