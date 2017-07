¿Qué puede hacer si tiene una orden de deportación pendiente?

Algunos consejos a seguir en caso de que usted esté entre los "fugitivos" que ICE puede andar buscando.

De acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, cerca de un millón de extranjeros tiene una orden de deportación vieja o pendiente que no se ha cumplido. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están en su lista de prioridades en estos momentos, así que si usted tiene una orden de deportación o piensa que puede tenerla, aquí puede tener respuesta a algunas de sus preguntas.

Durante un Facebook LIVE de la serie Conoce tus Derechos con La Opinion, la abogada Meredith Brown explicó qué debe hacer en estos casos y también dio consejos sobre lo que pueden hacer personas con TPS o DACA para facilitar un ajuste migratorio en un futuro. Al final de esta transcripción está el video completo de la conversación, que incluyó preguntas del público.

Casi un millón de personas que tienen órdenes previas de deportación ¿Qué significa esto?

Muchas veces la persona ni sabe pero si tiene una cita en la corte y hay un cambio de dirección o una confusión del correo a veces la corte puede ordenar una deportación en ausencia. En los tiempos de Obama no estaban haciendo mucha bulla, pero con Trump es diferente.

Si hay una combinación de orden de deportación y un record criminal puede que vayan a recogerlo. Por eso es importante qué hacer en caso de que esta sea su situación.

¿Cómo averiguar si tiene una orden de deportación o si no lo sabe?

Hay un número de teléfono al que puede llamar y le contesta una computadora. No es una persona de ICE ni nada por el estilo. Es una computadora del departamento de justicia y le da el estatus de su caso por medio de su número de extranjero o “A” Number o número de registro.

El número a llamar es el 1 800 898 7180.

Si uno tiene una orden final de deportación después de haber vivido aquí muchos años ¿tiene algún recurso legal para protegerse en caso de que lo busque ICE?

Si, cada caso es distinto. Si es una orden antigua de los años 90, si es posible, las reglas de notificación no eran tan buenas, como abogados podemos presentar argumentos y convencer a un juez para que se abra de nuevo el caso.

Otra cosa, si tenemos la posibilidad de hacer un ajuste, si tiene un caso por su hijo y entró legamente o salió y entró de nuevo legalmente por “advance parole”, podemos reabrir negociando el caso con el fiscal de ICE.

De todas maneras tienen que consultar a un abogado porque a estas alturas, pedir su expediente de ICE puede ser algo delicado porque es posible que eso pueda alertar a las autoridades y le pongan atención a su caso. Siempre decimos hay que evitar notarios y consultantes de inmigración sobre todo en las mociones de reapertura, porque son temas complicados.

Sabemos que la inmensa mayoría de estas personas con una orden pendiente de deportación tienen aquí muchos años y algunas recibieron lo que se llama el “cierre administrativo” . Le cerraron su caso durante el gobierno de Obama hace un año o más. ¿Qué significa esto y qué está pasando con estas personas?

Bajo la administración de Obama se decidió que algunos casos no eran prioridad de deportación y están como cerrados temporalmente, es como estar en un congelador, pero ya sabemos que Trump está buscando gente que tiene algunos delitos y está poniendo de nuevo los casos antes del juez. El mensaje es que no debe cometer ningún error, y quizá haya oportunidad de arreglar en un futuro, por eso hay que tener mucho cuidado de no cometer ningún tipo de delito.

Esto da esperanzas para el futuro. Si su caso está cerrado, tiene DACA, si está casándose con un ciudadano y por ejemplo pide permiso para salir del país para visitar a alguien que está enfermo en su país y luego entra legalmente, en el futuro puede ajustar y tener una residencia permanente.

Para la gente que tiene TPS es muy importante que escuchen esto: ya hay movimiento de Trump de quitar TPS a los haitianos, por eso todos los beneficiarios de TPS, hondureños, nicaraguenses, salvadoreños, les conviene viajar a sus países con un permiso de ICE (Advanced parole), ahora sería un buen momento para hacerlo. Especialmente si tienen una forma de ajuste legal como hijos ciudadanos que se acercan a los 21 años o si se va a casar con un ciudadano.

Hay muchas cosas que podemos hacer con una orden de deportación pero debe consultar con un abogado.

Lo de salir del país es porque una vez que salen legalmente, entran de nuevo legalmente y ya no tienen multa o perdón por haber entrado ilegalmente ¿no es cierto?

Así es, y es lo que recomiendo a casi todos mis clientes de DACA y TPS que debe tratar de viajar mientras que tenga el estatus. Creo que el presidente Trump no va a quitar DACA pero quizá si TPS, eso me tiene un poco más nerviosa, que corra la voz, si tiene TPS consulte con un abogado.

La gente dice que es muy caro un abogado, pero hay organizaciones comunitarias en todas partes que tiene abogados que pueden ayudar, tienen supervisión de abogados excelentes y le pueden dar un análisis de su caso.

¿Qué está pasando con las personas que tienen chequeos periódicos con ICE?

Normalmente son personas con orden de deportación encima, por eso es preciso buscar la forma de abrir esa deportación. También hay un par de casos con TPS, está ante un juez, y a veces son decisiones arbitrarias. Hay que negociar con ICE para ver si es posible reducir el número de visitas. Si una persona tiene un record criminal y si está al final de sus apelaciones ya hay visitas con ICE, ahora puede ser detenido cuando vaya a la cita.

Por eso es importante sabe dónde está su caso, marque el 1800 898 7180 y ahí averigue con su “A number” si tiene una orden de deportación, si lo tiene y tiene una visita pendiente con ICE, hable con un abogado antes. Lo que hemos hecho antes de la visita es hacer una moción de abrir el caso, y esto en ciertos casos detiene el derecho de ICE de deportarte.

¿Qué pasa si no va a la cita?

Si tiene orden de deportación y no va a su cita con ICE, lo van a ir a buscar. Y ICE ahora ya tiene más sofisticación a la hora de encontrarlo, sea su casa, trabajo, ellos tienen maneras de buscarlo. Hay que tratar de evitar esto pero si tiene dudas sobre la cita, hablar con un abogado antes.

El gobierno de Trump dice que se está enfocando en criminales y con órdenes pendientes de deportación ¿Es verdad? Mi impresión es que están tratando de agarrar al que les quede a mano.

Yo creo que sí, ICE tiene recursos limitados. Van a tratar de buscar a la persona que se les hace fácil. Si tienen la dirección confirmada de alguien con orden de deportación, van a ir a buscarla. Si alguien abre la puerta y no es esa persona pero no tiene papeles, se lo van a llevar. Si es un mexicano es muy fácil deportarlo porque lo mandan a la frontera en cuestión de horas. Mi consejo es nunca abrir la puerta ya que ICE rara vez va a tener una orden de cateo oficial que lo obliga a ello. Es mejor no abrir la puerta.

¿De qué fraudes hay que estar pendiente en estos momentos?

A veces hay quien le ofrece algo como esto: si tiene diez años en Estados Unidos y tiene hijos ciudadanos, usted puede tener un permiso de trabajo. En lo personal nunca he hecho esos casos porque hay que meter un asilo que no puede ganar y luego al llegar al juez, van a quitar el asilo y meter lo que llaman un “caso de los diez años”. Esos casos son casi imposibles de ganar, tiene que demostrar un nivel de sufrimiento extraordinario en sus dependientes-hijos y sólo un 5% pueden ganar estas solicitudes.

Siempre hay que tener dos opiniones de abogados de inmigración. No consulte solo uno sino dos abogados.