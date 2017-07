El costoso paso de empezar un negocio

Algunas de las facturas que se pagan llegan como una sorpresa porque no son gastos que sean evidentes a quienes se enamoran de sus ideas empresariales

Ahorros. Una línea de crédito avalada por la casa. Dinero prestado de familia y amigos. Premios, becas, asociaciones. En algunas ocasiones, hay quien puede tener una línea de crédito de un banco pero son los menos. En algunas entrevistas con empresarios latinos, algunos de ellos han acudido a pequeños préstamos de intereses altos y el uso de tarjetas de crédito personales.

La mayoría de los emprendedores saben que para abrir un negocio, por pequeño que sea, se necesita dinero. Aunque no se alquile un local, aunque el negocio sea en Internet, aunque los gastos de inicios sean pequeños o se quieran mantener modestos para lanzar un producto.

Solo la estructura de la sociedad obliga al desembolso de un capital para gastos administrativos y de registro. Hacerse con un dominio en la Red y mantenerlo es otro de los gastos. Por mucho que se quiera ahorrar en el proceso, los empresarios, sea su iniciatia la que sea — aunque algunas son más caras que otras–, se encuentran más a menudo de lo que quisieran abriendo la cartera. Y algunos costos no son lo facil de prever que uno quisiera o pueda intuir en un rudimentario plan de negocio porque hasta que no se inicia el camino “ni se sabe lo que no se sabe”.

Muchos de los costos dependen de la región en que se encuentre cada uno (porque son gastos administrativos) y de la línea de negocio, no es lo mismo abrir un restaurante que un negocio de venta de ropa en Internet. La mayoría de quien tiene un plan de negocio sabe que tendrá gastos de capital y operativos, pero hay algunos costos que no son tan evidentes, que comparten todos los emprendedores independientemente de qué hagan y van emergiendo de las sombras tan pronto como se empieza a echar a rodar la idea. Aquí dejamos una lista de algunos de los más frecuentes.