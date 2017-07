Ponte a entrenar y deja el romance para luego, exigen a “Canelo” Álvarez

Dicen que Shannon es interesada y lo distrae.

Hace poco menos de un mes que se reveló públicamente la relación entre la venezolana Shannon De Lima y el mexicano Saúl Álvarez. Desde entonces la miel ha escurrido por doquier y la pareja presume tanto como puede su amor, sin embargo no todos están contentos.

Aficionados del “Canelo” han mostrado su preocupación porque el peleador mexicano está a las puertas de un desafío monumental ante el kazajo Gennady Golovkin, y lo notan muy “distraído”.

“‘Canelo, por favor… deja a las mujeres en casa. Mujeres siempre va a haber, peleas como ésta no. No nos vayas a fallar, por favor”, escribió uno de sus seguidores en Instagram, según recoge TV Notas.

Mi amor bello ❤️🤤 A post shared by SHANNON DE LIMA || OFICIAL (@shadelima) on Jun 23, 2017 at 11:27pm PDT

“Shannon es guapa, pero es una distracción para él”, “Andas muy distraído!! Ponte las pilas!!!”, “Ayyyyy ‘Canelo’, mejor enfócate en la pelea y deja de comentarios mamones con tu novia”, “A mala hora se le apareció la ofrecida esa. Eres un gran exponente del boxeo. No te puedes dejar ganar de Golovkin, así que esa puede esperar”, son las quejas más sonoras en la red social del campeón azteca.

El próximo 16 de septiembre “Canelo” y GGG subirán al ring en Las Vegas, en uno de los combates más esperados de los últimos años. El europeo marcha invicto en 37 peleas en el boxeo de paga, y según analistas es uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado el jalisciense en su carrera.

A los detractores del amor de Shannon y “Canelo”, se suman los que acusan a la ex de Marc Anthony de interesada y perseguir la fortuna del deportista.

“Waoo este es amor, pero será de los dólares, tienes que ganar esta pelea, qué bien el próximo creo que es septiembre ‘Canelo’ para que te quiera más”, se lee en un comentario en una foto de las múltiples muestras de amor de la pareja.

🥊Gancho al corazón…de esta manera @shadelima le da los buenos días a su amor el @canelo A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Jul 1, 2017 at 12:39pm PDT

“No manches, no puedo creer que en menos de un mes ya lo ame a ‘Canelo’, más bien ya está amando sus millones”, “Ay no nena, that is too much. Guarda algo para más adelante. Esto se ve muy falso”, “Ja, ja, ja, amor de su vida, sí cómo no, pura publicidad”, fue otro de los mensajes, que se agregó al de “Así le decía a Marc Anthony hace un mes”, escribieron otros.

Como cuando te agarran dormido jeje @shadelima 😒😂😂 A post shared by Saul Alvarez (@canelo) on Jun 23, 2017 at 4:25pm PDT

¿Amor, interés o distracción, de qué va el romance de “Canelo” y Shannon?