Video: Niño de 6 años le cumple el sueño de su vida a su mejor amiga con cáncer terminal

El pequeño Harrison decidió "casarse" con su amiga Eileidh, entre princesas y superhéroes, en donde se prometieron ser "amigos para siempre"

Eileidh Paterson, una niña escocesa de cinco años que padece cáncer terminal cumplió su sueño: casarse con su mejor amigo ante princesas y superhéroes.

El diario británico “The Independent” publicó la historia de Eileidh, quien, tras conocer que la enfermedad afectaría seriamente su esperanza de vida, a petición de su madre realizó una lista de las cosas que quería hacer: visitar el zoológico, pintar su cuarto de rosa y casarse con Harrison, su mejor amigo.

Harrison Gier, de seis años, también llevaba un año diciendo que quería casarse con Eileidh, de acuerdo a lo que narró Gail Paterson, madre de la niña a la cadena CBS News.

“Los dos tienen este vínculo mágico”, dijo la madre de Harrison, Stephanie Grier. “Harrison siempre ha dicho que la ama y que quería casarse con ella”.

El pequeño pidió prestado un anillo a su madre y así pidió a su mejor amiga, quien eligió un vestido rosa, como el de “La Bella Durmiente”. Él visitó un tradicional traje escocés de gala.

El 18 de junio, al son de “When you wish on a star”, canción emblema de las historias de Disney, Harrison y Eileidh entraron al salón donde un hada los declaró “mejores amigos por siempre”.

De acuerdo con información de “The Independent”, menos de 100 niños en el Reino Unido se ven afectados cada año por Neuroblastoma y la causa es desconocida.