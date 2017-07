Amenazan de muerte a periodista que reveló identidad del creador del video de Trump golpeando a CNN

El reportero que reveló el usuario de Reddit que creó el video del presidente Donald Trump golpeando a un luchador con el logo de CNN en la cabeza ha denunciado amenazas de muerte en su contra.

Jared Yates Sexton, un periodista y profesor de la Universidad del Sur de Georgia, informó este domingo que el autor del video que le dio la vuelta al mundo era el usuario de Reddit bajo el nombre de “HanAssholeSolo.”

Sexton tuiteó el lunes que había recibido un buen número de amenazas en su contra, muchas de ellas acompañadas de referencias antisemitas y nazis.

El periodista había informado sobre los frecuentes mensajes amenazantes de este usuario en esta plataforma social en la que recientemente publicó una lista completa de los empleados judíos que hacen parte de la cadena de noticias CNN.

In the wake of that, I received numerous threats. I was told people wanted to shoot, strangle me, hang me, throw me out of a helicopter 3/

— Jared Yates Sexton (@JYSexton) July 3, 2017