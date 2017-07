¡Increíble! Chivas apoyará la reventa de boletos

El club Guadalajara busca "legalizar" la reventa de boletos, a través de un estratégico plan

GUADALAJARA, Jalisco 3-Jul .- Comprar un boleto en reventa sin tener que esconderse y de forma legal será posible con el aval de las Chivas a partir de 2018.

“Estamos con el proyecto de tener próximamente un abono con reventa permitida, en donde, a través de una plataforma, en este caso un tercero, es decir, un socio con el que trabajaremos en alianza tecnológica, que puedas revender tu Chivabono para partidos en los que no puedas asistir, de manera legal, como ya se hace en Estados Unidos”, explicó Rogelio Roa, director comercial del Guadalajara.

Sólo aficionados dueños de Chivabono podrán poner en reventa los boletos.

“En teoría revenderlo o transferirlo no se permite en México, pero la idea es que ahora, a través de una plataforma tecnológica y no del Club, sino de un socio externo con su infraestructura, el dueño de ese Chivabono que no puede usarlo, por salir de viaje o algún compromiso, pueda subirlo a la venta para el público, pero sólo para ese partido”, detalló.

Aún no está establecido algún incremento al precio de los boletos.

“Obviamente, tendrá un precio en el que el poseedor del abono gana, pero hay un marco para todo mundo. Chivas en realidad no tendrá ganancia en esa reventa autorizada, porque ya ganamos con el comprador original, entonces, no es un tema monetario, sino por optimizar el abono y facilitar acceso a los aficionados, dar un valor agregado”, explicó.

El proyecto de reventa autorizada de Chivas comenzaría a operar a partir del Clausura 2018.