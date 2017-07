¿Kendall Jenner y ASAP Rocky van ‘muy en serio’ con su relación?

La maniquí y el rapero habrían pasado a plantearse la posibilidad de llevar su romance a un nivel mucho más profundo

Pese a que Kendall Jenner y A$AP Rocky llevan cerca de un año jugando al despiste sobre la naturaleza de su estrecho vínculo, dejándose ver juntos con cierta frecuencia en cualquier lugar del mundo pero con la precaución necesaria para que los paparazzi no les capten nunca en actitud demasiado cariñosa, de momento ninguno de los dos se atreve a confirmar o desmentir los rumores y, en consecuencia, son sus allegados los que tienen que informar puntualmente a la opinión pública sobre el estado actual de su vida sentimental.

“Siguen juntos y la verdad es que lo suyo no ha dejado de consolidarse desde que se conocieron. Van muy en serio“, afirmó una fuente de su entorno a la revista People.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de la buena sintonía que existiría a día de hoy entre la modelo y el rapero residiría en su reciente aparición conjunta en la fiesta de cumpleaños de Khloé Kardashian -hermanastra de Kendall-, de la que ciertos testigos aseguran que se vio definida por los innumerables besos que habrían compartido durante toda la velada.

“Fue a la fiesta de cumpleaños de Khloé en el Blind Dragon [un local de moda en West Hollywood] después de los premios BET para apoyar a Kendall, a su hermana y al resto de la familia. Estaban besuqueándose en una de las cabinas. Además, cantaron en un karaoke juntos“, reveló el mismo informante.

Tras el festival de Coachella (California), del que A$AP se presentaba como uno de sus grandes reclamos, la supuesta pareja ha perdido el miedo a exhibir su amor en lugares públicos, dedicándose carantoñas constantes en eventos tan concurridos como la gala del MET que se celebró el pasado mes de mayo en Nueva York.

Pero lejos de animarse a dar pistas sobre este asunto, Kendall no deja de insistir en que su vida privada es solo suya y que no tiene ninguna intención de abordar un tema que pertenece exclusivamente a su esfera privada.

“No me voy a casar con nadie. No estoy prometida. Ahora mismo no hay nada a largo plazo o serio en mi vida. Si no estoy con alguien al cien por cien, ¿por qué debería hacerlo público? Si ni siquiera yo sé lo que es, ¿por qué debería hacérselo saber al mundo?”, explicaba a la edición estadounidense de Harper’s Bazaar.