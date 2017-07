¿Pidió Kim Kardashian a su hermana Khloé que gestara a su tercer hijo?

Otro embarazo sería de mucho riesgo para Kim.

Los intentos de Kim Kardashian y Kanye West por tener un tercer hijo han sido más que públicos gracias a la transparencia con la que ella ha tratado siempre sus problemas para concebir en su reality ‘Keeping Up with the Kardashians‘. Tras descubrir que quedarse embarazada de nuevo podría suponer un grave riesgo para su salud, la estrella televisiva mantuvo una charla frente a las cámaras del programa con las mujeres de su familia acerca de la posibilidad de recurrir a una madre subrogada, durante la que comentaron -en un tono aparentemente serio- que una de ellas bien podría ser la encargada de gestar a su bebé.

Después de dicha conversación, Kim y Khloé realizaron poco después una visita -también televisada- a una clínica de fertilidad, donde descubrieron que la menor de las hermanas tenía menos folículos ováricos de los que debería una mujer de su edad, una noticia que aparentemente le quitó las ganas de afrontar un embarazo en vista de que lo más probable fuera que ella misma tuviera que darse bastante prisa si quería aventurarse en la maternidad.

Sin embargo, ahora una fuente cercana a las Kardashian ha asegurado que en realidad la mujer de Kanye West nunca pensó en su hermana para ser su gestante, sino que simplemente era parte del guión del programa de telerrealidad para despertar el interés de la audiencia.

“Kim y Khloé visitando al doctor y hablando de maternidad subrogada era una simple línea narrativa del programa. Nunca hablaron en serio sobre la posibilidad de que fuese Khloé. Han encontrado a la candidata ideal… si las cosas salen bien con ella, estarán encantados. Pero todavía falta mucho para eso”, ha relatado el informante a la revista People.

Kim ha declarado en múltiples ocasiones que, pese a no poder quedarse embarazada de nuevo por dificultades médicas, su sueño es darle un hermanito o hermanita a North y Saint, pero lo que muchos ignoran es que es su marido quien se muere por formar una familia numerosa.

“Si dependiera únicamente de él, Kanye tendría cinco o seis hijos con Kim. Es verdad que sería muy peligroso para Kim quedarse embarazada de nuevo, como le explicaron sus doctores después de dar a luz a Saint [el segundo hijo de la pareja], pero esa circunstancia no les va a parar a la hora de ampliar su familia”, aseguraba a la misma revista una fuente cercana al mediático matrimonio.

El portal de noticias TMZ aseguraba hace unas semanas que Kim y Kanye habían encontrado a una mujer perfecta para tener a su bebé, la cual recibiría 45.000 dólares como recompensa por sus servicios.