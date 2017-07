Video: la reacción de un teatro entero que nunca esperó Hillary Clinton

La ex candidata presidencial tuvo una noche para no olvidar cuando asistió a una obra de Broadway en la ciudad de Nueva York este domingo.

Hillary Clinton recibió una ovación de pie mientras ella y el ex presidente Bill Clinton se dirigían a sus asientos para la presentación de la obra ganadora del premio Tony “Oslo” este domingo en la Gran Manzana.

“¡Te amamos, Hillary!”, comenzó a gritar la gente desaforadamente mientras el recinto entero se ponía de pie para aplaudir a la ex secretaria de estado y candidata presidencial cuando caminaba por los corredores del recinto.

Los aplausos y la ovación duraron cerca de dos minutos obligando a Hillary a darse vuelta y agradecer con una sonrisa de oreja a oreja el gesto de todos los asistentes al teatro.

So thrilled to see President Bill and Secretary Hillary Clinton in audience of Oslo at Lincoln Center today. Seems others felt as I did. 💜 pic.twitter.com/gddLSpRGRb

— Joisey Joh (@JoiseyJoh) July 3, 2017