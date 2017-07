El sexo ya no tendrá como fin la reproducción sexual, aseguran expertos

Se cree que en 20 o 40 años, las parejas recurrirán a un laboratorio para convertirse en padres

En los últimos meses han surgido diversas hipótesis que aseguran que en la actualidad, la gente está dejando de tener sexo y tal parecer ser que una nueva afirmación así lo confirma, lo cual daría un giro radical a las relaciones y al fin biológico del ser humano.

Según el director del Centro de Derecho de Biociencias de la Universidad de Stanford, Nery Greely, en un libro que recientemente publicó llamado “The end of sex and the future of human reproduction” (El final del sexo y el futuro de la reproducción humana), ” los hombres y mujeres que viven en países desarrollados dejarán de tener sexo para procrear en las próximas décadas”.

Según Greely, en 20 o 40 años, las parejas que deseen convertirse en padres acudirá a un laboratorio, en donde el hombre proveerá el esperma y la mujer una muestra de su piel, con la cual se obtendrán células madres que servirán para crear óvulos para así, “dar vida” al niño de sus sueños.

Además, los laboratorios podrán determinar cuáles de los óvulos fertilizados desarrollan algún tipo de enfermedad para que así, los papás hagan la mejor de sus elecciones.