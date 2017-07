Mi informe de crédito tiene errores ¿Cómo los corrijo?

Es importante que el informe sea fidedigno y refleje su historial de crédito porque eseo depende buena parte de su vida financiera

Uno de los documentos más cruciales, para bien o para mal, de un consumidor en EEUU es el informe de crédito. Crucial porque de él depende que se obtengan créditos (y a qué precio o tasa de interés), se pueda alquilar una casa u obtener una tarjeta de crédito, entre otras cosas. Algunas de estas decisiones financieras son la llave para la creación de riqueza familiar (tener una casa o poder abrir un negocio, por ejemplo) y por eso hay que estar atento/a a lo que contiene este informe que tiene datos sobre donde quién es cada uno y cómo hace frente a los pagos.

Lamentablemente estos informes no son inmunes ni al fraude (piense que alguien utiliza su tarjeta de crédito sin su autorización) ni a los errores y por ello es conveniente revisarlos de vez en cuando. ¿Cómo? Pidiendo un informe gratis a un bureau de crédito (Experian, TransUnion o Equifax) a través de www.annualcreditreport.com o llamando al 1 877 322-8228. La ley permite pedir a una de estas oficinas nacionales uno al año sin costo, es decir, se puede pedir uno cada cuatro meses.

Para ello hay que proveer el nombre, la dirección (y la previa si ha cambiado de casa en los últimos dos años), el número del seguro social y la fecha de nacimiento. Adicionalmente, tendrá que responder a una pregunta personal (¿cuántas tarjetas de crédito tiene?, por ejemplo) para verificar su identidad.

Si encuentra algún dato que no le corresponde, un cargo de dinero que no reconoce a una tarjeta de crédito, un pago no computado o una apertura de crédito que no ha hecho usted, por ejemplo, la responsabilidad de corregirlo recae sobre el bureau de crédito y sobre la organización que haya informado sobre lo que se considera erróneo o incompleto. Se puede contactar con cualquiera de ellos para corregir el problema.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) aconseja que se informe a Experian, TransUnion o Equifax –donde haya visto el error–, sobre la información que no es correcta. Se puede hacer con una carta y la FTC proporciona un ejemplo de cómo hacerlo en español en su web http://www.consumidor.ftc.gov.

Hay que incluir copia de los documentos que acreditan la disputa, nunca los originales, añadir la copia del informe subrayando lo que se considere problemático. En la carta se han de explicar los hechos y el por qué se considera que hay uno o varios errores además de solicitar que el error se elimine o se corrija. La Comisión recomienda que se mande la carta certificada y con acuse de recibo para documentar que se ha enviado. No olvide guardar una copia de todo lo enviado, además de los originales.

¿Qué debe esperar? Si la disputa no se considera frívola, la empresa de crédito abrirá una investigación durante unos 30 días. Para ello se pondrán en contacto con la organización que haya reportado lo que usted considera erróneo (por ejemplo el emisor de una tarjeta de crédito ante un pago que usted haya hecho pero no se ha reflejado y por lo que figura como moroso) que tiene la obligación de indagar qué ha pasado. Si se comprueba que efectivamente es un error el proveedor de la información (en este caso el emisor de la tarjeta) informará a las tres agencias de crédito de que han de corregirlo.

Una vez acabada la investigación el bureau de crédito debe mandarle el resultado de la disputa y un informe en el que se refleje el cambio además de los datos del proveedor de información. Todo ello gratuito.

¿Y si la disputa no se resuelve tras la investigación? Usted puede pedir que se haga una anotación que se incluya en el informe de crédito para que lo lea quien lo solicite aunque ahí es posible que ya tenga que pagar por ello.

También se puede mandar la carta al proveedor de la información (el emisor de la tarjeta de nuestro ejemplo) y en este caso siguiendo las mismas precauciones, mandando copias, guardando originales y copia de la carta y con correo certificado. El proveedor de la información debe informar al bureau de crédito de la apelación que usted hace y si le da la razón pedir su corrección.

Lo que nunca se debe hacer es dejar de disputar un error, sus finanzas dependen mucho de ello.

Una mejora para millones desde julio

Julio llega con una buena sorpresa para miles de personas que verán como de la noche a la mañana su calificación crediticia puede mejorar sustancialmente. Eso ocurre porque las agencias de crédito van a eliminar de los informes buena parte de las deudas civiles y la mitad de los gravámenes fiscales impagados. El motivo es que en 2015 los tres bureaus de crédito llegaron a un acuerdo con 31 fiscales generales que investigaban la exactitud de los informes de cédito. A partir del 1 de julio todos los informes tienen que incluir el nombre y la dirección del consumidor, la fecha de nacimiento y el número de seguro social. Buena parte de estas deudas civiles y tributarias no incluyen todos estos datos, en particular el número del seguro social.