¡Ya se arrepintió! Walter Gargano pide perdón a Rayados y al “Turco” Mohamed

El mediocampista uruguayo había insinuado que el técnico de Monterrey le pedía dinero para jugar

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El mediocampista de los Rayados, Walter Gargano, ofreció disculpas tras las declaraciones en las que insinuó que el director técnico Antonio Mohamed le pedía dinero por jugar.

El uruguayo rompió el silencio este martes con un mensaje que transmitió en vivo en su cuenta de Instagram después de un día en el que entrenó con los juveniles en El Cerrito, pero había evitado a los medios de comunicación.

“Es un error, hay veces que uno se tiene que contener. Pedir una disculpa a los que se sintieron tocados u ofendidos“, dijo en su mensaje.

Gargano aprovechó el lunes una entrevista que le hicieron en una estación de radio de Uruguay para lanzar las acusaciones, aunque aseguró que no era su intención.

Si bien no mencionó nombres, lo dicho fue interpretado por Mohamed como una acusación directa y le pidió que rectificara su postura o ratificara lo que dijo.

Ese mismo día, el presidente deportivo Duilio Davino lo exhortó a que presentara pruebas, ante la gravedad de los dichos.

Al respecto, Gargano aseguró que no quiso faltarle el respeto a nadie.

“De lo que se habló ayer la novela la crean mis palabras, me hago responsable, pero también no creo que se cree una novela donde no hay novela“, acotó.

“Lo hice en caliente se me fueron tres o cuatro palabras, no nombré a nadie y a quien se sintió ofendido le pido disculpas”.

Gargano no jugará más en el Monterrey, de hecho se despidió de los aficionados.

“Hay cosas que nunca voy a entender, porque vivo como aficionado. Hay cosas que van más allá del esfuerzo humano y la calidad humano. No tengo más palabras que de agradecimiento”, dijo.