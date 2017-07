Carol Victoria habla tras separación de Cristian Castro

El cantante mexicano se separó de su esposa en plena luna de miel

Cristian Castro confirmó la separación de su esposa Carol Victoria a tan solo 28 días de su matrimonio.

“La versión oficial es que no nos conocemos bien, no nos dimos tiempo para conocernos bien, eso es la versión real y por eso pasaron cosas, malos entendidos y ni hablar. (Hubo) humores de ambos que no estaban tal vez previstos”, dijo el cantante.

Concierto de #CeciliaBartoli y #PhilippeJaroussky, #Suiza🇨🇭 A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) on Jun 21, 2017 at 7:34am PDT

Además agregó estar avergonzado de la situación y el truene con su pareja en plena luna de miel.

“Sí fue en la luna de miel, por así decirlo, (terminamos) 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza, me avergüenza, sí, pero si así se va a presentar el destino y las cosas, pues yo cumplí, traté de estar bien y ella yo creo que también trató de estar bien, simplemente no se pudo”.

Conciertazo de los rusos Maxim Vengerov y Vag Papian, ambos muy fans de la Big Vero! A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) on Jun 11, 2017 at 9:04pm PDT

Tras las declaraciones de Castro, Reforma se puso en contacto con la violinista y esto fue lo que dijo: “Sigo en Europa (aquí vivo desde hace más de una década), continuando con mis actividades musicales, finalizando mi maestría y muriéndome de calor“.

Los dos parece ser que así como se enamoraron, así se separaron y Cristian ya ha sido visto con una mujer en Argentina Karina Barbosa, con la que ya había salido anteriormente.