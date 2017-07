Fan de UFC ofrece 15 mil dólares por los pantaloncillos que defecó Justine Kish

La peleadora sufrió un bochornoso episodio en el octágono durante su última pelea

Hace unos días, las bochornosas imágenes de Justine Kish durante el UFC Fight Night 112 la impulsaron a la fama, aunque no de la manera más limpia.

La peleadora rusa enfrentaba a la estadounidense Felice Herrig, pero todo tomó desenlace inesperado cuando al tratar de zafarse de una llave, no pudo controlarse y defecó en el octágono en pleno combate.

Herrig ganó el combate por decisión unánime y la rusa lo tomó con humor.

Sin embargo, además de volverse muy conocida tras hacerse viral el video, Kish reveló una asquerosa propuesta de una aficionado.

“Un aficionado me llamó y me dijo: ‘me gustaría comprar tus pantaloncillos para colgarlos…en mi habitación’. Esto es asqueroso, pensé, hay gente muy asquerosa. Me ofreció 15 mil dólares por mis shorts”, confesó Kish.

El fanático tendría una gran colección de UFC y al parecer le pareció una gran idea agregar los pantaloncillos sucios de Kish.