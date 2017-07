Modelo argentina acusa a Javier Mascherano de “asqueroso”

Según la mujer, "El Jefecito" se portó muy mal cuando le pidieron una fotografía ella y sus amigas

La modelo argentina Clarita Douradinha acudió a Twitter para hacer público un mal episodio que según ella pasó con el futbolista Javier Mascherano.

La modelo y licenciada en Comunicación Social relató que se encontró con la estrella del FC Barcelona en Miami y se acercó junto a un grupo de amigas a pedirle una foto al futbolista.

Sin embargo, al parecer “El Jefecito” no accedió y su actitud generó la gran molestia de Douradinha.

“Ayer me crucé con @Mascherano en Nexxt de Miami, educadamente le pedimos una foto. El muy asqueroso, nos sacó cagando. Perdió la humildad”, tuiteó Douradinha.

Y dio más detalles al diario Clarín del desafortunado encuentro.

Ayer me cruce a @Mascherano en Nexxt de Miami, educadamente le pedimos una foto. El muy asqueroso, nos saco cagando. Perdió la humildad. 👎🏽 — clarita Douradinha (@ClaritaDoura) July 6, 2017

“Ayer fui a comer a un restaurante llamado Nexxt en Miami, un lugar que queda en la Lincoln que es súper accesible y da a la calle. Estaba con diez amigas y cuando lo vimos llegar con su mujer y sus hijas, le pedimos de sacarnos una foto antes de que se sentara a comer, para no molestarlo ni interrumpirlo durante la cena”, relató a Clarín, luego vino el mal momento.

“Me acerqué, lo saludé y le dije ‘hola Javier’, ¡no sabés con la cara que me miró! Y antes de que terminara de decirle que queríamos una foto con él, mientras me miraba con cara de odio, me interrumpió y me dijo con muy mal tono ‘Nooo, nena no. ¿No ves que estoy con mi familia?, salí de acá’. Me quedé dura porque me habló de muy mala manera”.

“Él fue un asqueroso con nosotras”, dijo que esa fue la razón por la que decidió contarlo en Twitter.