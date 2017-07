Ninel Conde demanda a Giovanni Medina tras ataques

La actriz afirma que el padre de su hijo aún no supera la ruptura

Ninel Conde ya ini­ció un proceso legal en contra de Giovan­ni Medina, el padre de su hijo Emiliano, después de que este la tachara, supuestamente, de alcohólica y de ser una madre desobligada, así lo declaró para Televisa Espectáculos.

“Ya hay un proceso que se inició y voy a salvaguardar la integridad de mi hijo. Pregún­tenle al señor ¿cuándo le ha da­do un techo al niño?, ¿cuándo ha dormido el niño en una casa de él? Tengo la justicia de mi la­do, la de arriba y la legal, quien protege mucho al menor y a la madre que trabaja”, comentó la cantante quien acusó al empre­sario de menospreciarla por el hecho de ser mujer.

“Se me hace muy machista que si una mujer que trabaja las 24 por 7, no pueda salir a cenar con amistades, las mujeres tam­bién tienen derecho a divertir­se y por eso soy borracha; eso es ser misógino, no está padre, lo tendrá que probar en ins­tancias legales”, advierte quien fuera Señorita Naucalpan y estu­viera casada con Ari Telch.

La actriz recalcó que todos estos ataques se deben a que Giovanni no ha superado su se­paración: “Es el trasfondo de un hombre que no supera una ruptura, yo no puedo hablar al res­pecto, para nada, porque hay un bebé y a mí sí me importa mi nene, esto lo va a ver un día mi hijo y no voy a hablar mal de su padre, aunque se lo merezca, no supera que ya se acabó todo”, finalizó.