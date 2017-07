A Sarahi Espinoza la conocí el año pasado por televisión. Fue parte de las noticias de “Despierta América” porque creó Dreamers RoadMap, una aplicación gratuita que ayuda a los inmigrantes indocumentados a encontrar recursos para estudiar en Estados Unidos.

Sarahi pudo crear la aplicación porque fue la ganadora de la competencia “Voto Latino Innovators Challenges” y recibió 100 mil dólares como premio.

Desde que la escuché contando que decidió ayudar a estudiantes indocumentados porque a ella misma le dijeron que no podría estudiar por ser indocumentada, Sarahi se metió en mi corazón y empezó a crecer mi admiración por ella.

La Casa Blanca la tiene en sus archivos digitales como una Campeona del Cambio. Forbes la colocó en su lista de 30 menores de 30.

El año pasado se ganó el premio Hispanicize Positive Impact Award y el jueves Premios Juventud, cuyo tema este año fue “Apostando por el Futuro”, la premió como Agente de Cambio.

Aquella niñita que cruzó la frontera de México a USA a los 4 años con sus papás ya es toda una señora casada, mamá de una niña y una profesional que estudió Ciencias Políticas y Comunicación. Hoy le sirve de mentora a “Dreamers”, que como ella, saben que estudiar es el puente hacia el éxito.

Sarahi y yo nos hicimos amigas por redes sociales y por email. La de 26 (ella) se convirtió en constante inspiración para la de 52 (yo).

El viernes la invité a Despierta América. Me moría de ganas de conocer a mi amiga la “Soñadora y darle un fuerte abrazo, agradecerle por inspirarme con su perseverancia, su valor y su generosidad y preguntarle que hacía cuando sentía miedo.

“Cuando siento miedo me pongo a orar”, me respondió enseguida. “Eso me lo enseñó siempre mi mamá”.

Y volví a confirmarlo. La fe se encuentra en el mismo lugar donde perdemos el miedo. Y ahí mismo encontramos el valor para salir corriendo a hacer realidad, como hizo mi amiga Sarahi, nuestro gran sueño.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.