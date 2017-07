Video: El bailecito ‘hot’ de Maluma que incendió las redes

El músico colombiano se movió al ritmo de su hit "Felices los 4" y revolucionó Instagram

Maluma sí que sabe cómo causar furor. El músico colombiano – quien está teniendo un indiscutible éxito a fuerza de pegadizas composiciones – reversionó junto a su colega Marc Anthony su hit “Felices los 4”.

Para dar a conocer el renovado tema que lleva el sello de la salsa – género musical que domina Anthony -, Maluma decidió hacer un bailecito hot que compartió en su cuenta de Instagram y que obtuvo más de 3 millones de reproducciones.

“Ay que rico suena esto en salsa #feliceslos4 con el maestro @marcanthony. Disponible en plataformas digitales GO GET IT !!”, escribió el músico que se presentará en Argentina en septiembre, noviembre y diciembre.

Mira aquí el video