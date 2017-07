4 cosas que debes tomar en cuenta si quieres hacerte un ´buzz cut´ como Katy Perry

They say blondes have more fun… I'll be the judge of that.. 🌞🎊 @buzzcutfeed #buzzcuts #buzzcut #blonde #blondehair #blondebuzzcut #dolcefarnienteinstagram #sexy #prettygirls #makeup #eyebrowsonfleek #eyebrows #eyeshadow #tan #tannedskin #tanned #hoops #hoopearrings #orange #orangetop #bronze #highlighteronfleek #beautiful #beauty #smokyeye #smokyeyes #smokyeyeshadow #blondeshavemorefun

A post shared by marta chaves (@d.o.l.c.e.f.a.r.n.i.e.n.t.e) on Jul 7, 2017 at 4:06am PDT