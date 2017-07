Amber Rose no quiere besar a su nuevo novio delante de su hijo

La modelo se molesta porque a ellan la critican por pasar tiempo con su novio y su hijo, mientras que su ex puede presentarle su nueva novia al pequeño

Aunque hace tan solo unas semanas que Amber Rose está saliendo con el rapero 21 Savage, su relación podría ir muy en serio, teniendo en cuenta que la feliz pareja ha estado pasando tiempo en compañía del hijo de ésta con su expareja Wiz Khalifa, el pequeño Sebastian de 4 años. La maniquí ha querido explicar, en vista de los comentarios de muchos detractores que la criticaban por haber presentado a su retoño a su reciente novio, que delante del niño no se dedican ningún gesto de cariño.

“[21 Savage] es maravilloso y muy dulce, es genial, tenemos mucho en común. No quiero estar con un tipo durante tres, seis meses, o dos años, y presentárselo a mi hijo y que me diga: ‘No me gusta’. No es como si estuviese saliendo con alguien nuevo y le dijese: ‘Éste es mi nuevo novio, llámale papá a partir de ahora’. ¿Me estoy explicando? No le doy abrazos, o le beso, o hago cualquier gesto íntimo delante de mi hijo“, ha explicado en una entrevista para el podcast Loveline.

Como feminista declarada, a la modelo erótica le exaspera profundamente que, mientras a ella se la ha venido criticando por pasar tiempo con su novio y su hijo, en cambio al padre de éste, Wiz Khalifa, no se le ha dedicado ninguna reprimenda porque Sebastian haya conocido a la actual novia del rapero, Izabela Guedes.

“Vi una foto en Internet en la que mi hijo estaba sentado en el regazo de ella y todos estaban pasando un día en familia juntos. Mientras tanto yo, en el supermercado, veo un mensaje que dice: ‘Eres una pu**, ¿cómo se te ocurre tener a otro hombre cerca de tu hijo?'”, ha relatado claramente enfadada en la misma conversación.

Este nuevo romance debe haber sido toda una sorpresa para la exnovia de Kanye West, quien a mediados de junio publicaba un ‘meme’ en su cuenta de Instagram dejando claro que no había estado con un hombre en seis meses.

“Cuando el mundo entero piensa que tienes orgías todo el rato porque confías en tu sexualidad y tu cuerpo, pero en realidad eres una madre y empresaria a tiempo completo sin, literalmente, tiempo para penes”, rezaba su mensaje.