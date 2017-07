Carlos Hermosillo sugiere que Ochoa se equivocó al elegir al Standard de Lieja

Por su experiencia en el club y su mal paso en la actualidad, el exgoleador mexicano afirma que 'Memo' pudo haber elegido un buen equipo en México

CDMX, México – Luego que el Standard de Lieja oficializara ayer el fichaje de Guillermo Ochoa, el ex jugador Carlos Hermosillo criticó la decisión del portero.

El “Grandote de Cerro Azul”, quien tuvo un paso fugaz por el cuadro belga en 1990, consideró que era mejor regresar al futbol mexicano que optar por un equipo europeo que no vive su mejor momento.

“Respeto mucho las decisiones de cada quien. Es un buen equipo, no está pasando por un buen momento. Se va a encontrar con muchos factores que no ha vivido, el primordial es el clima, siempre con frío y siempre llueve.

“Me parece que podría regresar a un equipo grande al futbol mexicano, que ha crecido muchísimo y bien pagado, pero ésa es una cuestión personal”, expuso Hermosillo vía telefónica a Grupo REFORMA.

Lieja, ciudad ubicada al este de Bélgica, sufre de lluvias constantes todo el año y su temperatura media del va de los 2 a 16 grados Celcius.

Este será el cuarto equipo de Ochoa en el Viejo Continente tras el Ajaccio, Málaga y Granada; con el primero y tercero sufrió descensos.

“Es importante ir a Europa pero por las circunstancias Memo ha estado en equipos que han peleado el descenso, nunca lo hemos visto con un equipo de media tabla para arriba, donde pueda lucir”, opinó Hermosillo.

De igual forma, elegir al Standard no debe garantizarle un lugar en el Tricolor.

“A la Selección van los jugadores que mejor están, no los que tienen un nombre“, agregó.

Hermosillo recordó que su experiencia en ese club fue poco grata por los mismos compañeros y el entrenador.

“La relación con los mismos jugadores, ellos no te ayudan en nada. Les vas a quitar un lugar, vas a estar mejor pagado que ellos, a mí me hicieron la vida imposible.

“Llegó un entrenador alemán (Georg Kessler) y me dijo que no iba a jugar, que hasta dos años iba a jugar y decidí no quedarme“, finalizó.

El club no pasa por su mejor momento

El Standard de Lieja es el cuarto equipo más ganador en la Liga de Bélgica, aunque ya tiene ocho años alejado del protagonismo.

Fundado en 1898, los rojos (como se les apoda) cuentan con 10 campeonatos locales, el último en el 2009, además de siete Copas, una Liga de la Copa y cuatro Supercopas.

Su última participación en la Champions fue en la temporada 2014-15, en la cual comenzó en la tercera ronda eliminatoria, donde superó al Panathinaikos para luego perder en play-offs ante el Zenit de San Petersburgo.

El entrenador es el portugués Ricardo Sa Pinto, quien en 2006-07 tuvo una faceta de jugador y ahora fue contratado en junio pasado como parte del nuevo proyecto de la institución.

Los principales jugadores que tiene actualmente el Lieja son el portero Jean-Francois Gillet y el defensa Sebastien Pocognoli, ambos han tenido recientes llamados a la selección belga.

La casa de los rojos es el Estadio Maurice Dufrasne construido en 1909 y con una capacidad para 28 mil 272 aficionados; en el 2000 albergó juegos de la Euro.