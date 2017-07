Manchester United se cura de la salida de Rooney con Romelu Lukaku

El goleador belga asegura que no podía rechazar al "club más grande del mundo"

El delantero belga Romelu Lukaku aseguró en una entrevista publicada el domingo por ESPN que “no” podía rechazar la oferta del Manchester United, “el club más grande del mundo“, según su opinión.

“No me lo pensé dos veces“, subrayó el atacante de Amberes. “¿Quién le diría que no al club más grande del mundo?”, apostilló.

Lukaku, quien recalará en el Manchester United procedente del Everton, se mostró ilusionado por “poder ser parte de la historia” del equipo dirigido por el técnico portugués Jose Mourinho.

“Tiene el mejor estadio de Inglaterra y los mejores aficionados. Es una oportunidad perfecta. Siempre he dicho que quería jugar en un equipo que aspirara a ganar cada trofeo y la historia del Manchester United habla por sí sola. Estoy agradecido por la oportunidad que me han dado”, expuso Romelu Lukaku.

El delantero, de 24 años, manifestó asimismo que es el momento de “trabajar más duro que nunca” para estar a la altura del desafío.

“Creo que Mourinho me va a ayudar a ser un mejor jugador. Él sabe cómo hacer mejores a los jugadores y cómo hacerlos ganadores. Para mí, es la oportunidad perfecta. Tengo 24 años, nunca he ganado un gran trofeo, pero deseo ser parte de un equipo que gana trofeos. Creo que Mourinho es el hombre ideal para ayudarme a conseguirlo“, dijo el goleador belga.

Lukaku se suma al proyecto del Manchester United tras haber anotado 71 goles en 133 partidos con el Everton.