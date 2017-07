Copa Oro 2017: Costa Rica vs. Canadá, horario y canales de televisión

Ticos y canadienses buscarán el triunfo que los catapulte a los cuartos de final del torneo

SAN JOSÉ, Costa Rica.- El seleccionador de Costa Rica, Óscar Ramírez, convocó este lunes para la Copa Oro al defensa del Vancouver Whitecaps, Kendall Waston, para que sustituya al lesionado Bryan Oviedo, informó la Federación Costarricense de Fútbol (fedefútbol).

Oviedo, lateral izquierdo del Sunderland inglés, sufrió un desgarro muscular en la pantorrilla en un entrenamiento previo al debut de Costa Rica en la Copa Oro del pasado viernes ante Honduras, partido que se saldó con victoria tica por 1-0.

El director de Selecciones Nacionales, Diego Brenes, dijo en la página web de la Fedefútbol que debido a la reglamentación de la Concacaf, Waston no podrá jugar en la primera fase del torneo, pero sí a partir de la segunda ronda.

El defensor sí puede entrenarse con el equipo y se incorporará el próximo miércoles a la concentración.

Costa Rica jugará este martes frente a Canadá y el próximo viernes contra Guyana, con lo que cerrará la actividad del grupo A del certamen.

Oviedo es la segunda baja por lesión de Costa Rica en la lista de la Copa Oro, pues unos días antes de comenzar el certamen el también lateral izquierdo Ronald Matarrita, jugador del New York City estadounidense, se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho en un partido de su club.

Oviedo y Matarrita son los dos laterales izquierdos que se pelean la titularidad en la selección de Costa Rica y ante su ausencia ese puesto lo ejercerá en la Copa Oro el zaguero Francisco Calvo, del Minesota United estadounidense.

Partido: Costa Rica vs. Canadá

Estadio: BBVA Compass Stadium, Houston, Texas

Fecha: martes 11 de julio

Hora: 7:30 pm Este / 6:30 pm Centro / 4:30 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

USA: Fox Sports GO, FOX Soccer Match Pass, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports, Fox Sports 1 USA, Univision Deportes USA, UniMás, fuboTV, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Teletica En Vivo, Teletica Canal 7, Sky HD

Canadá: TSN1, RDS 2, TSN.ca, RDS GO, TSN4, TSN3, TSN GO, TSN5