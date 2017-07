Copa Oro 2017: Honduras vs. Guyana francesa, horario y canales de televisión

Un duelo clave para ambas selecciones, que vienen de un descalabro en su debut

En el horario estelar y en el mismo escenario donde previamente se enfrentarán Costa Rica y Canadá, tocará el turno para Honduras y la urgencia de reaccionar en la contienda, al encarar a Guayana Francesa.

Ambos equipos vienen de una derrita en su debut en la Copa Oro 2017. El conjunto catracho perdió por la mínima diferencia frente a los ticos, mientras Guyana le dio pelea a Canadá, pero finalmente fue derrotado 4-2, por lo que ambos equipos están obligados al triunfo, pues un nuevo descalabro sería catastrófico en sus aspiraciones a los cuartos de final.

El equipo catracho anda con la soga al cuello, sobre todo su entrenador, el colombiano Jorge Luis Pinto, quien ayer insistió en que no piensa en renunciar, al ser cuestionado en la conferencia previa al partido.

En suelo hondureño ya arde la crítica a un sistema de juego que podría entrar a la cuenta regresiva.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Honduras vs. Guyana francesa

Estadio: BBVA Compass Stadium, Houston, Texas

Fecha: martes 11 de julio

Hora: 10 pm Este / 9 pm Centro / 7 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

USA: Fox Sports GO, FOX Soccer Match Pass, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports, Fox Sports 1 USA, Univision Deportes USA, UniMás, fuboTV, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW

Honduras: SKY Planeta Fútbol, Sky HD