Jay Z acepta que su matrimonio con Beyoncé no es ningún cuento de hadas

Infidelidades y altibajos en la relación.

La cantante Beyoncé revolucionó una vez más la esfera virtual con el lanzamiento de ‘Lemonade’ en abril de 2016, un álbum visual sorpresa compuesto por doce temas en los que daba a entender que su marido Jay Z le había sido infiel pero que finalmente ella le había perdonado por el bien de su familia, por entonces compuesta únicamente por el poderoso matrimonio y su hija Blue Ivy, y a la que ahora se han sumado los mellizos a los que dio a luz hace menos de un mes.

La diva nunca quiso aclarar de cara a los medios o a sus fans hasta qué punto la historia que narraba en sus canciones era real o una licencia artística, pero el reciente lanzamiento del último trabajo de su marido, ‘4:44’, ha venido acompañado de una entrevista exclusiva en la que confirma que su relación no siempre ha sido una camino de rosas, y en la que además parece poner en duda incluso la solidez de su unión, algo que contratas notablemente con la imagen de felicidad que su esposa y él habían proyectado en todo momento hasta hace poco más de un año.

“Esta es mi vida real. Acabé en este sitio y construimos una enorme y preciosa relación, pero no estaba basada al 100% en la honestidad, y empezó a agrietarse. Empezaron a pasar cosas y el público podía verlas. Llegamos a un punto en que nos dijimos: ‘Ok, acabemos con esto y empecemos desde el principio’. Es lo más duro que he hecho jamás”, se sincera el artista neoyorquino en uno de los extractos de ‘Footnotes for ‘4:44”, vídeo que se puede encontrar en Tidal, la plataforma de ‘streaming’ de la que es fundador y propietario.

El también productor relata en la misma conversación -en la que intervienen también Kendrick Lamar, Will Smith, Chris Rock y Jesse Williams- que la crisis de su matrimonio es lo más difícil que ha tenido que afrontar nunca y que ha resultado incluso más aterrador que las tres ocasiones en que fue disparado durante su adolescencia en Brooklyn, cuando vendía crack.

Uno de los momentos más complicados para él, según ha querido recordar, fue durante unas vacaciones al principio de su noviazgo, cuando se sorprendió a sí mismo sufriendo porque Beyoncé quería dejarle.

“Estaba en un barco, y estaba pasándomelo como nunca. Tenía el sentimiento de que era todo genial, pero luego ella dijo que se tenía que ir. Me dejó roto. ‘Tío, ni siquiera me siento así. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Ni siquiera me siento así. ¿De verdad he dicho… no te vayas?'”, ha comentado haciendo alarde de una vulnerabilidad poco propia de él, normalmente escondida bajo su máscara de tipo duro.

La estrella del rap tampoco ha querido ocultar que sus muchos altibajos y la presión asociada a la exposición pública de la pareja hicieron que su relación de quince años se tornase en muchas ocasiones en algo ‘incómodo’ para ambos.

“Llegamos a un punto en el que si queríamos que esto funcionase no podía ser una farsa, ni una vez más. No estoy diciendo que no fuera incómodo porque obviamente lo fue, pero como lo hemos hecho durante tanto tiempo, se convirtió en algo menos incómodo”, ha completado.

En la canción que da título a su disco, ‘4:44’, Jay-Z confiesa que le fue infiel a su esposa y se arrepiente sobre todo por cómo esta información podrá afectar a sus hijos en un futuro cuando se enteren, además de ofrecer una disculpa a la intérprete de ‘Formation’.

“Si mis hijos se enteraran, no sé qué haría. Si no me vuelven a mirar con los mismos ojos, probablemente muera lleno de vergüenza. Hiciste el qué con quién? ¿De qué sirve un trío cuando tienes un alma gemela? ¿Lo arriesgaste todo sin pensar en Blue? Lo siento, a veces fui un mujeriego. Necesité que mis hijos nacieran para ver a través de los ojos de una mujer. Necesité que mis gemelos naciesen para creer en los milagros. Me llevó mucho tiempo componer esta canción. No te merezco”, son algunos de los versos que tanta polémica han generado.