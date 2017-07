“La Migra” deporta hasta quienes fueron adoptados ¡hace casi 30 años!

Activistas alertan que hay personas que ni siquiera saben que no son ciudadanas estadounidenses

La oleada de deportaciones a raíz de las políticas del presidente Donald Trump contra inmigrantes está afectando a grupos que muchos pensarían que estaban protegidos, como aquellas personas que fueron adoptadas por parejas estadounidenses.

Uno de los casos más sonados es el de Phillip Clay, quien fue adoptado por una familia de Filadelfia cuando tenía ocho años de edad, pero 29 años después, debido a problemas con drogadicción y arrestos, fue deportado a Corea del Sur.

En ese país se encontró con una realidad que lo llevó a la depresión, ya que no hablaba el idioma y no conocía a nadie, además de que no recibió ayuda para sus problemas, hasta que decidió suicidarse a los 42 años de edad, desde el piso 14 de un edificio en Seúl, reportó The New York Times.

El problema con este hombre abrió una seria discusión sobre aquellas personas que fueron adoptadas, pero nunca obtuvieron al ciudadanía estadounidense, y ahora las vuelve vulnerables ante diversos problemas legales.

NYT indicó que la Campaña por los Derechos de los Adoptados, un grupo de activistas, estima que 35,000 adultos adoptados en EEUU podrían carecer de ciudadanía, porque antes del año 2000 no se otorgaba automáticamente durante el proceso de adopción.

El caso de Clay es uno de las decenas de personas que ya fueron deportadas o están en riesgo de serlo, y lo peor es que algunos ni siquiera sabían que no eran ciudadanos estadounidenses.

Entre los casos que se tienen registrados están personas de Vietnam, Tailandia y Brasil, pero sobre todo de Corea del Sur, países donde los estadounidenses encontraron niños en adopción.