Laura Bozzo valora su vida tras superar coma

La conductora también reveló que tiene un contrato con Televisa hasta el 2020

Una mala praxis médica puso al borde de la muerte a Laura Bozzo, quien en octubre pasado estuvo en coma debido a un choque séptico y una infección generalizada en todo el organismo tras someterse a una operación para que le retiraran el útero.

Esa mala experiencia le dio un vuelco a la visión que tiene de la vida y ahora la presentadora está más enfocada en apoyar a las personas.

“Muy poca gente sale viva de algo así. Siento que, de alguna manera, si Dios me dio esta nueva oportunidad es para devolver algo, no te voy a decir que todo, pero algo tengo que devolver de lo que a mí México me dio.

“En lo que me reste de vida yo quiero duplicar mi ayuda a la gente y, además, dar una imagen de lo que es México“, dijo Bozzo en entrevista.

Acapulco♥️fuente de toda mi energía 🙏 A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of) on Jul 11, 2017 at 1:33pm PDT

Luego de meses de recuperación y gracias a la oportuna intervención de médicos mexicanos, hoy la peruana está lista para regresar a la televisión.

A finales de 2015, la emisión Laura salió del aire y, pese a muchas especulaciones, la popular conductora mantiene un contrato de exclusividad con Televisa hasta 2020.

“No tengo palabras con que agradecer lo que siempre han hecho por mí. Para mí, una peruana que llega a México, fue como venir al paraíso y se encuentra que está en la cadena hispana más grande del mundo.

“Nunca he dejado de estar en Televisa, renovamos hasta el 2020 y tengo el mejor trato con ellos. Me encanta que venga gente nueva, que aporte cosas y estoy en la disposición de ellos para hacer lo que quieran”, compartió.

Grabando en televisa ♥️😘 A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of) on Jun 29, 2017 at 11:41am PDT

Adelantó que el proyecto que la devolverá a la pantalla chica será una serie de unitarios que se basan en casos reales, especialmente de historias que encuentra en las redes sociales.

Un formato que combinará recreaciones ficcionadas y parte documental en el que tratará temáticas como las infidelidades cibernéticas y otros en los que destaque personajes como los atletas tarahumaras.

“Quiero hacer un programa que deje al final un mensaje de esperanza, que acá hay muchas riquezas por conocer y mucha gente valiosa también“.

♥️gracias a mi Virgen de Guadalupe por tantas bendiciones🙏 A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of) on Jun 25, 2017 at 2:08am PDT

Y aunque no dejará de lado al “Desgraciado”, garantizó que será una emisión con mucha credibilidad porque ahora ella tendrá control absoluto de lo que se presente.

“Hacer algo que yo pueda controlar al 100 por ciento su veracidad. Sí tendré un equipo de periodistas, pero a los cuales les diga acabo de ver (tal) caso.

“Yo soy la que investigo primero, la que antes que nadie verifica que es 100 por ciento real”, sostuvo Bozzo.

La presentadora no quiso revelar la fecha en que regresará a la televisión y se reservó hablar sobre su ex pareja Cristian Zuárez.