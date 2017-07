¡”See You Again” le quita el trono de YouTube al “Gangnam Style” de Psy!

La canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth, se convirtió en el video más visto de la famosa plataforma

El reinado del coreano Psy llegó a su fin: el video de “Gangnam Style” fue desterrado de la primera posición en el ranking de los más vistos en YouTube. El responsable de la caída del clip publicado en 2012 fue “See You Again“, tema interpretado por el rapero Wiz Khalifa junto a Charlie Puth, que formó parte de la banda sonora de ‘Fast and Furious 7’.

El nuevo número uno reúne hasta el momento más de 2.900 millones de reproducciones.

mientras que el “Gangnam Style” quedó en segundo puesto pero lo sigue muy de cerca con 2.895 millones.

El tercer lugar, claro, lo tiene el más reciente éxito mundial, con más de 2.498 millones de vistas: “Despacito” de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee.