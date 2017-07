Trump rompe su silencio para defender a su hijo: la respuesta de Twitter es increíble

Finalmente el presidente Donald Trump rompe su silencio sobre el escándalo que salpica a su hijo y que de paso lo pone en aprietos para dejar atrás la investigación del “Rusiagate”.

“Mi hijo es una persona de alta calidad, y aplaudo su transparencia”, dijo Trump, de acuerdo con la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders, quien leyó la declaración a la prensa en una rueda de prensa fuera de las cámaras de televisión.

Hasta entonces, Trump había sido hermético para emitir cualquier comentario sobre el escándalo desatado por las revelaciones sobre una reunión que mantuvo Donald Trump Jr, en junio de 2016, con una abogada rusa con vínculos al Kremlin.

Según los informes Trump Jr. habría asistido a la reunión con el objetivo de recibir información perjudicial sobre Hillary Clinton.

Las declaraciones del presidente llegan después de que esta mañana Donald Trump Jr. revelara a la prensa la cadena completa de correos electrónicos antes de su reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

What “high quality” people might look like: pic.twitter.com/K4ZUI5KeDq

— Darwin Brandis (@DarwinBrandis) July 11, 2017