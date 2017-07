Video: Brota lava en cancha de fútbol en Michoacán

Temen nacimiento de volcán, la zona se encuentra acordonada y vigilada por el Ejército Mexicano

MEXICO – Alerta en Michoacán luego de que brotara lava en una cancha de fútbol en la comunidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Venustiano Carranza, la zona fue acordonada por el Ejército Mexicano y personas de Protección Civil.

De acuerdo a las autoridades, el sábado pasado recibieron un reporte de los pobladores que alertaron sobre la presencia de grietas de donde surgían vapores y lava en una cancha de futbol y como consecuencia del calentamiento de la tierra, dos chivas que se encontraban cerca murieron calcinadas.

Las autoridades de Protección Civil no descartan que se trate del nacimiento de un volcán, pero dicen que aún es prematuro afirmarlo, ya que no se ha presentado actividad telúrica en la zona, pero no descartan ninguna hipótesis.