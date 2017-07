Video: Cristian Castro revela la verdad sobre divorcio de Carolina Victoria Urbán

El cantante también bromeó diciendo que fue una modelo argentina la razón de su matrimonio fallido

Cristian Castro se encuentra en Argentina trabajando en proyectos de música. El cantante se tomó un tiempo para ir de invitado al programa “Showmatch” de Marcelo Tinelli en donde fue cuestionado sobre su reciente separación de Carol Victoria.

“¿Lo digo en argentino o en mexicano?”, dijo el cantante. “Lo que pasa es que siempre le apuesto al amor y precipitadamente siempre me va como el cu**. Siempre me va medio mal. No, no es cierto, no me fue mal, lo que pasa es que nos precipitamos, apostamos mucho para perder mucho o para ganar mucho y perdimos mucho”.

Para suavizar la conversación, Castro empezó a bromear con el conductor del programa y aclaró que quería tener más divorcios que el.

“No se pudo, no salió y a parte lo hice porque quiero superar tu record Tinelli”, reveló. Marcelo aclaró que tenía dos divorcios y el hijo de Verónica Castro le respondió diciendo, “por eso, yo voy a tener tres”.

Cristian continuó bromeando y reveló la verdadera razón por la cual se divorcia de la violinista. “Una de las razones por las que no funcionó mi matrimonio fue Pampita”, dijo entre risas.